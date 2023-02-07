На бывшем заводе Nissan в Петербурге планируют собирать до 70 тысяч автомобилей LADA в год

На петербургском заводе планируют выпускать до 70 тысяч автомобилей в год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут собирать до 70 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Площадка должна начать работу уже во второй половине нынешнего года.

- Объем выпуска 2023 года может составить до 10 тысяч штук, в зависимости от динамики спроса на российском автомобильном рынке. В 2025-2027 годах выпуск автомобилей LADA в Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год, - приводит слова Соколова вазовская пресс-служба.

Что касается самих машин, то это будут седаны и кроссоверы классов С и D пока не названного китайского производителя, но под маркой LADA. На первых порах предполагается «отверточная» сборка, а впоследствии локализацию обещают углубить.

Напомним, что сегодня петербургское предприятие официально перешло в собственность АвтоВАЗа от ФГУП «НАМИ». В последние года на заводе собиралось до 50 тысяч машин в год.