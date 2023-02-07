Электричка сбила двух девушек во время селфи под Петербургом

Под Петербургом электричка сбила двух любительниц селфи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Электричка сбила двух девушек у станции «Разлив» в Курортном районе Петербурга. Инцидент произошел из-за пристрастия подростков к селфи. Пострадавшие хотели сделать эффектное фото, но не успели отскочить от путей, когда поезд подошел слижком близко.

- 6 февраля около двенадцати часов дня в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение об экстренном торможении электропоезда «Белоостров-Санкт-Петербург-Сестрорецк». Машинист поезда сообщил, что отъезжая от станции, услышал звук удара, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Позднее оказалось, что в результате инцидента пострадали две 20-летние девушки. Они переходили пути в неположенном месте. А уже оказавшись на рельсах, решили сделать селфи. По счастью, обе остались живы - поезд задел их по касательной, но оказались в больнице.

По факту ЧП транспортной полицией начата проверка.