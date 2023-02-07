Тарифы на коммуналку в Петербурге не будут повышать до лета 2024 года

Коммунальные тарифы в Петербурге не планируют повышать до лета 2024 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коммунальные тарифы в Санкт-Петербурге не планируют повышать до лета 2024 года. Последний раз повышение произошло неожиданно в декабре 2022 года, поэтому в ближайшее время рост больше не предвидится. Об этом 7 февраля 2023 года пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александра Ходосок.

- Тарифы были подняты от 8,4 процентов до 9 процентов. По той информации, которая есть сейчас у меня, до 1 июля 2024 года тарифы больше пересматриваться не будут, - сообщил Ходосок.

В декабре суммарно тарифы выросли на 8,5 процентов, что ниже среднегодового размера инфляции. Повышение в декабре объяснили постановлением правительства России, которое перенесло срок обновления тарифов с июля 2023-го на декабрь 2022 года по всей стране.