Губернатор Ленобласти выразил соболезнования народам Турции и Сирии в связи с землетрясением

Александр Дрозденко принес цвету к консульству Турции. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Губернатор Ленобласти принес цветы к консульству Турции в Петербурге, куда еще накануне начали приходить простые горожане. Александр Дрозденко встретился с консулом Турецкой Республики, выразил ему соболезнования и сделал запись в траурной книге.

- Глава региона передал слова поддержки родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Также Дрозденко выразил соболезнования и почетному консулу Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что в результате сильнейшего за последние сто лет землетрясения, в Турции и приграничных регионах Сирии погибли более четырех тысяч человек. Однако это число еще будет расти, так как активная фаза разбора завалов лишь началась. В Сирии и Турции уже работают спасатели из России.

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