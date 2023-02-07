Сосед по коммуналке изнасиловал 12-летнюю девочку в Ленобласти

Безработный мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области безработного мужчину заподозрили в изнасиловании ребенка. В полицию на своего 29-летнего соседа заявила мать 12-летней девочки, которая рассказала, что тот не менее четырех раз надругался над ее дочерью. Об этом 7 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 6 февраля жительница поселка Рябово принесла в полицию жалобу на 29-летнего безработного соседа по коммунальной квартире. Мужчина в период с мая 2022 года по январь 2023 года не менее четырех раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал источник.

В тот же вечер стражи порядка задержали подозреваемого мужчину в поселке Трубников Бор. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.