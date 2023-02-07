В Петербурге будут готовить летчиков для беспилотных дронов

Пилотов для дронов будут готовить в вузах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вузы Петербурга займутся подготовкой летчиков для беспилотных дронов. Сейчас эта тема особенно актуальна. И не только в связи с СВО. Однако и нужны оборонной промышленности также были подняты на совещании ректоров, представителей оборонки и вице-губернатора Владимира Княгинина.

- Не могу сказать, что это в связи с СВО. Это гражданский, а не военный сегмент, но мы видим, что он растет прямо на глазах, - заявил чиновник на совещании. Мы ожидаем совместной работы по созданию образовательных стандартов, связанных с беспилотной авиацией.

Пока что только университет гражданской авиации имеет программу подготовки «внешних пилотов», то есть пилотов для дронов.

При этом Княгинин отметил, что вузы и вся система профессионального образования, в том числе колледжи, не могут «жить отдельно от всей страны», имея ввиду потребность России в специалистах различного уровня. Речь идет как о гражданской, так и оборонной промышленности.

В последнем случае государство уже готовит заказ на обучение студентов в вузах. И число бюджетных мест по востребованным специальностям будет только расти.