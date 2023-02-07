Скверы Слепых слухачей и Юрия Кнорозова появятся в Петербурге

В Петербурге увековечат память Юрия Кнорозова. Фото: Борис Пиотровский в Телеграм

Безымянные скверы и улицы Петербурга получат названия. В частности, в городе появится сквер имени дешифровщика письменности народа Майя Юрия Кнорозова. Он расположен на Гранитной улице, где жил ученый. Также в списке и сквер Слепых Слухачей на Петроградской стороне.

- Название сквера Слепых Слухачей у дома № 11 по Стрельнинской улице посвящено героическим бойцам ПВО Ленинградского фронта – незрячим слухачам. В этом здании находился дом просвещения общества слепых, откуда бойцы-слухачи отправлялись на боевые позиции. Сейчас здесь расположена библиотека для слепых и слабовидящих, - сообщает пресс-служба Смольнго.

На Выборгской стороне увековечат имя журналиста Юрия Сенкевича. Ведущий программы «Клуб телепутешественников» родился в Ленинграде. Сквер в Петровском переулке на Петроградской стороне назовут в честь альпиниста и почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва, маскировавшего в войну шпиль Петропавловской крепости.

Полный список новых наименований содержится в постановлениях, опубликованных на сайте Смольного.