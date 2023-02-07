В Петербурге 65 школьных классов учатся дистанционно из-за роста заболеваемости гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ начала расти в Петербурге в декабре прошлого года. Вирусы не перестают одолевать школьников и детей дошкольного возраста. Многие ребята учатся дистанционно, а заболели несколько тысяч юных жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию Петербурга.

- На 7 февраля на дистанционной форме обучения находятся 65 школьных классов. Не посещают учреждения также 11 групп в детских садах города, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что школьники и дошкольники болеют и гриппом, и ОРВИ, и коронавирусом. Сейчас на больничных находятся примерно по семь процентов учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Комитет по образованию Петербурга приводит полную статистику: школы не посещает из-за болезни около 43 тысяч ребят. В детские сады не могут ходить из-за вирусов чуть больше 19 тысяч малышей.