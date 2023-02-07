В Ленобласти назвали самые необычные имена детей

В Ленобласти новорожденных называли Максимами и Сонями. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по делам ЗАГС Ленинградской области подвели итоги предыдущей недели. За семь дней в регионе появились на свет 268 малышей: 143 мальчика и 125 девочек. Среди новорожденных, к слову, были и две пары двойняшек. А что касается самого трудного решения, то тут частично сказалась мода на необычные имена.

- Новоиспеченные родители продемонстрировали креативность и дали своим детям непривычные имена. Наиболее запоминающимися оказались Адам, Злата, Захар и Марфа, - пишет «Мойка 78».

А среди тех, кто пошел проторенной дорожкой, самыми популярными стали имена София у девочек и Максим у мальчиков. Отметим, что еще пару лет назад лидировали Алисы и Александры, но сейчас их стало слишком много, поэтому тренд начал меняться.