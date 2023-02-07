Филиал Государственного музея спорта открылся в Петербурге

Музея спорта начал работу в Петербурге. Фото: t.me/Piotrovsky

Государственный музей спорта открылся в Петербурге. Соглашение об этом было подписано осенью в Кемерово на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Экспозиции, посвященные развитию спорта в Северной столице и стране, будут расположены в здании Комитета по спорту.

- Музей занял сразу два зала. В первом представлена экспозиция об истории развития отечественного спорта. А во втором расположены временные выставки. Сейчас там можно увидеть экспозицию, посвященную истории ГТО, - сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграмм-канале.

В музее представлено более тысячи экспонатов: не только о спорте Петербурга, но и об отечественном. Со временем выставки будут пополняться. Напомним, проект реализован при поддержке Министерства спорта РФ, Государственного музея спорта и правительства Петербурга.