Петербуржцы сообщают об эвакуации в ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте

В "Июне" эвакуировали посетителей. Фото: телеграм-канал "Мегаполис".

Жители Красногвардейского района сообщают об эвакуации торгово-развлекательного центра «Июнь», расположенного на Индустриальном проспекте. Вечером вторника на улицу «выгнали» всех посетителей, а также персонал.

- Никого не пускают в «Июнь» на Индустриальном. Видимо, «заминировали», - сообщают очевидцы в соцсетях.

Машин экстренных служб на месте не видно, поэтому о природе происходящего горожанам остается только догадываться. Официальной информации от полиции по данному инциденту не поступало.

Напомним, что эвакуация из ТРЦ вскоре покажется жителям Красногвардейского района не таким заметным событием. С 4 марта их ожидает увлекательное «развлечение». С этой даты и на 11 месяцев на капремонт закроется станция метро «Ладожская».