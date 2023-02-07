Завершены поиски пропавшей в Карелии 14-летней девочки

Ребенка искали сотрудники полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Карелии три дня искали пропавшую 14-летнюю девочку. Она ушла из дома в Петрозаводске 4 февраля и не вернулась. Сотрудники полиции сразу приступили к поискам. Они знали приметы пропавшей: на вид 14 лет, худенькая, рост около 163 сантиметров, волосы темные с рыжими кончиками.

- Полиция Петрозаводска сообщает об окончании розыска 14-летней девушки, без вести пропавшей 4 февраля. Ребенок дома, криминальная составляющая отсутствует, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Карелии.

Известно, что школьница пропадала и раньше, и ее приходилось искать во всех районах города. Почему девочка так часто уходит из дома в неизвестном направлении – не сообщается. Сейчас с ней все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.