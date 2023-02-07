Каток у стадиона «Зенита» станет самым большим в мире

Каток у стадиона "Зенита" увеличат почти в 10 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вслед за самым высоким флагштоком Европы в Петербурге появится и самый большой каток. Но уже в мире. Его организуют у того самого флагштока, стоящего у стадиона «Зенита» на Крестовском острове.

- Принято решение о начале реализации третьего этапа расширения катка – до 22,5 тысяч квадратных метров. Это будет самый большой ледовый каток в мире, - сообщает пресс-служба «Газпрома», которому принадлежит площадка у стадиона.

Напомним, что сейчас площадь катка составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Это самый большой каток в Петербурге с видом на море и популярное место отдыха горожан.

В прошлом году каток был доступен только для детей из интернатов и проблемных семей, а также спортсменов. В этом сезоне каток открыли для всех желающих. А вскоре вместимость ледовой площадки вырастет почти в 10 раз.