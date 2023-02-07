Суд Петербурга отобрал штаны у вдовы и женатого мужчины после их совместной рыбалки

Вдову и женатого мужчину осудили за совместную рыбалку в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петродворцовый райсуд Петербурга вынес приговор по делу о незаконной рыбалке, в которой обвиняли безработного женатого мужчину и безработную вдову. В самом конце весны прошлого года эта пара установила сети в Финском заливе, выловив 170 «хвостов».

- В ночь с 31 мая на 1 июня обвиняемые извлекли из воды извлекли из акватории Финского залива сеть с 15 экземплярами леща, тремя экземплярами густеры, 141 - плотвы, пятью - окуня, четырьмя - судака, одним - головля, одним - язя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего действиями рыболовов был нанесен ущерб водным биологическим ресурсам в размере 50 750 рублей. Рыбнадзор изъял у задержанных рыболовную сеть и две пары болотных штанов.

Рыбаки вину признали и частично возместили ущерб. Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно и взыскал с них в общем 48 750 рублей. Выловленную рыбу, сеть и болотные штаны судья постановил уничтожить.