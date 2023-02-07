Росгвардейцы задержали петербурженку за кражу патчей для лица за 10 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Петербурга задержали мужчину и женщину, которые хотели украсть товары из магазина косметики. Инцидент произошел днем 5 февраля в торговом центре на улице Васи Алексеева.

- Два посетителя пронесли через кассовый узел неоплаченные патчи для лица. Их стоимость составляла 10800 рублей. Но нарушители не собирались платить, они без оплаты направились к выходу. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В торговый центр сразу приехали росгвардейцы. Они задержали двух нарушителей и изъяли у них похищенное. Задержанных доставили в 31 отдел полиции. Известно, что женщина привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение, а мужчина был судим за подделку документов.