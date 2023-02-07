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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 16:23

Росгвардейцы задержали петербурженку за кражу патчей для лица за 10 тысяч рублей

Женщина и ее приятель пытались вынести косметику, не заплатив
Анастасия НУРАДИЛОВА
Росгвардейцы задержали петербурженку за кражу патчей для лица за 10 тысяч рублей

Росгвардейцы задержали петербурженку за кражу патчей для лица за 10 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Петербурга задержали мужчину и женщину, которые хотели украсть товары из магазина косметики. Инцидент произошел днем 5 февраля в торговом центре на улице Васи Алексеева.

- Два посетителя пронесли через кассовый узел неоплаченные патчи для лица. Их стоимость составляла 10800 рублей. Но нарушители не собирались платить, они без оплаты направились к выходу. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В торговый центр сразу приехали росгвардейцы. Они задержали двух нарушителей и изъяли у них похищенное. Задержанных доставили в 31 отдел полиции. Известно, что женщина привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение, а мужчина был судим за подделку документов.