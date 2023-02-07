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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:37

Систему беспроводной зарядки электротранспорта создали в Петербурге

Над изобретением работали ученые Нового физтеха ИТМО и «Яблочков»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас водителям приходится подключать машину к розетке

Сейчас водителям приходится подключать машину к розетке

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге создан прототип первой в России системы беспроводной зарядки для электротранспорта. Над изобретением работали ученые Нового физтеха ИТМО и петербургский производитель зарядных станций для электротранспорта «Яблочков».

- Созданная система подойдет для любого вида электротранспорта с любым модулем заряда. Беспроводной зарядкой смогут пользоваться водители электромобилей, электробусов, беспилотных электротакси и складских погрузчиков, - говорится в сообщении пресс-службы ИТМО.

Сейчас мощность устройства позволяет полностью зарядить электрокар за шесть часов, эффективность такой зарядки достигает 95 процентов. Но в будущем планируется увеличить мощность устройства: зарядить авто до 80 процентов можно будет всего за один час.