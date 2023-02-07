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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:52

Вузовскую подготовку кадров для оборонной промышленности обсудили в Петербурге

В вузах станет больше бюджетных мест по некоторым специальностям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербургу нужны кадры в сфере оборонной промышленности

Петербургу нужны кадры в сфере оборонной промышленности

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопросы подготовки кадров для промышленности обсудили в Петербурге на совещании с участием ректоров вузов и вице-губернатора Владимира Княгинина. Государственный заказ на подготовку специалистов по востребованным специальностям меняется, поэтому может вырасти число бюджетных мест. Речь идет о профессиях в сфере оборонной промышленности.

- По некоторым специальностям в вузах могут изменить количество бюджетных мест. Конечно, их станет больше, - рассказал spb.kp.ru председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Александр Демидов.

Также на совещании обсудили вопросы о необходимости подготовки в вузах летчиков для беспилотных дронов. Комитет по науке и высшей школе уже провел программу сбора сил беспилотной авиации. Необходимость в этом возникла не из-за спецоперации. Это гражданский сегмент, отмечает вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.