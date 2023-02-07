Молодые ученые из Петербурга удостоены премии президента России

Двух кандидатов химических наук наградят в Кремле Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодые ученые из Петербурга стали лауреатами премии Президента России в области науки и инноваций. Такой награды удостоены два кандидата химических наук Санкт-Петербургского государственного университета. Она разработали материалы и методы для химического анализа биомедицинских, природных и химических объектов.

- Ученые из Петербурга ежегодно получают престижные награды. Это доказывает уровень петербургской научной школы, - сказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Ученые получат свои награды лично из рук президента России Владимира Путина. Вручение пройдет в Кремле в День российской науки. Напомним, Петербург стал вторым в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России.