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НовостиОбщество7 февраля 2023 17:48

Молодые ученые из Петербурга удостоены премии президента России

Двух кандидатов химических наук наградят в Кремле
Анастасия НУРАДИЛОВА
Двух кандидатов химических наук наградят в Кремле

Двух кандидатов химических наук наградят в Кремле

Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодые ученые из Петербурга стали лауреатами премии Президента России в области науки и инноваций. Такой награды удостоены два кандидата химических наук Санкт-Петербургского государственного университета. Она разработали материалы и методы для химического анализа биомедицинских, природных и химических объектов.

- Ученые из Петербурга ежегодно получают престижные награды. Это доказывает уровень петербургской научной школы, - сказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Ученые получат свои награды лично из рук президента России Владимира Путина. Вручение пройдет в Кремле в День российской науки. Напомним, Петербург стал вторым в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России.