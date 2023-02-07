Полиция возбудила уголовное дело после смерти трех человек из-за ДТП в Ленобласти

В аварии столкнулись три автомобиля. Фото: СОЦСЕТИ

После смертельного ДТП на трассе «Нарва» возбуждено уголовное дело. Напомним, в аварии погибли три человека. Утром 7 февраля недалеко от поселка Зимитицы столкнулись «Вольво», ВАЗ-2105 и Hyundai Creta.

- Сначала на повороте лоб в лоб столкнулись ВАЗ и «Вольво». Из-за этого столкновения первый автомобиль выехал на встречную полосу и въехал в «Хендай», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте от полученных травм. Водитель «Хендая» скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Второй пассажир ВАЗа госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, водитель «Вольво» задержан.