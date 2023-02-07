Первый поезд блокадного Ленинграда снова прибыл на Финляндский вокзал в Петербурге. Фото: ОЖД

Театрализованная реконструкция встречи легендарного поезда прошла в Петербурге. 7 февраля 1943 года после окончательного прорыва блокады Ленинграда в город прибыли первые вагоны с продовольствием. И вот, спустя 80 лет, поезд снова встретили на перроне Финляндского вокзала.

- Состав ретропоезда, в котором следовали реконструкторы, был представлен вагонами-теплушками начала ХХ века, а также историческими пассажирскими вагонами, построенными в 1930-х годах, - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Кроме этого, в рамках демонстрации исторического подвижного состава, все желающие увидели паровоз, который был построен в 1905 году. В годы Великой Отечественной войны такие паровозы использовались в составе бронепоездов: они были одеты в броню.