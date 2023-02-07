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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 19:58

В Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил незнакомца на улице

Пострадавший госпитализирован с травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Виновника драки задержали росгвардейцы

Виновника драки задержали росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Наряд отдела вневедомственной охраны по Невскому району Петербурга задержал мужчину, который избил другого петербуржца на улице. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Конфликт произошел на улице на проспекте Большевиков. Все случилось в час ночи. По указанному адресу приехали сотрудники Росгвардии, - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали одного из участников потасовки. Мужчина ударил своего оппонента несколько раз по голове. В результате драки пострадавший был госпитализирован.

Врачи выявили у потерпевшего перелом носа и гематому височной области головы. Виновник случившегося доставлен в территориальный отдел полиции. С ним будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.