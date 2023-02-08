Жителя Петербурга будут судить за кражу трех банок кофе

Мужчину задержали в гипермаркете Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге будут судить мужчину, который украл из гипермаркета три 210-граммовые банки растворимого кофе. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «покушение на мелкое хищение».

- Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина хотел перепродать украденные банки с кофе. Но не смог завершить задуманное. Его остановил охранник и передал сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Обвиняемый уже привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные корыстные преступления. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.