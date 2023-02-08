Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Ленобласти 8 февраля

Мокрый снег пройдет в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 8 февраля. Во многих районах пройдет небольшой мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от одного до шести градусов со знаком минус, а днем будет от -3 до +2 градусов. Синоптики прогнозируют слабое понижение атмосферного давления, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Облачно будет и в Петербурге. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем в некоторых районах пройдет небольшой снег. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от одного до трех градусов со знаком минус, а днем - от 0 до +2 градусов. На дорогах станет скользко из-за гололедицы.