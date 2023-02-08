Циклонический вихрь принесет мокрый снег с дождем в Петербург в среду, 8 февраля

8 февраля будет слякотно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Слякоть возвращается в Петербург. 8 февраля город накроет очередная волна потепления, которую принесет циклонический вихрь. Его стараниями к середине дня температура станет плюсовой. Пройдет мокрый снег дождь.

- Погода ожидается облачной, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дождь. На дорогах и тротуарах гололедица, - предупреждает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В течение суток термометры покажут от -1 до +2 градусов в городе и от -3 до +2 градусов в области. Ветер юго-западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление чуть снизится, но составит 774 мм ртутного столба, что заметно выше нормы.

В четверг синоптики также обещают слабую оттепель, но уже без осадков.