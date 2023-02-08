Трамвай сошел с рельсов и пробил забор на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На Дальневосточном трамвай вылетел с путей. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай вылетел с рельсов и пробил ограждение выделенной полосы на дальневосточном проспекте в Петербурге. Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы происшествия. По их словам, передняя часть трамвая свешивается на дорогу. Ограничивая проезд машинам.

- Сразу за трамвайной остановкой Зольная улица трамвай #39 сошел с рельсов. Трамвайные пути от Зольной в сторону улицы Коллонтай перекрыты, трамваи не ходят, - пишет горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Но трамвайное движение нескольких маршрутов пришлось подкорректировать до момента, пока аварийная бригада не поставить «беглеца» на рельсы.

Сейчас трамвай№ 39 идет по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, а трамваи, следующие от Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты. Трамвай№ 65 ходит по круговому маршруту «А» чтобы это ни значило.

- На месте работает аварийная бригада Горэлектротранса. Пострадавших нет. Движение будет восстановлено в ближайшее время, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика.