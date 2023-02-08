ЕР: Пенсии в новых регионах будут рассчитаны в соответствии с нормами РФ

Депутаты приводят к единообразию российское законодательство. Жители новых регионов получат права на льготы. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

СОЦПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВСЕХ

Меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Об этом сообщает сайт ER.ru.Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом, если размер пенсии после перерасчета будет меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата.

- Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным «телом» пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста, — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке. В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами.

- Им будут установлены группы инвалидности по российскому законодательству. Но предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу, — пояснил Андрей Исаев.

По его словам, для расчёта больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

- Пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Какую цифру брать в качестве средней заработной платы для такого расчёта на этих территориях? Принято решение, что в качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Соответственно, для Донецкой и Луганской народной республик это 40183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым, 37315 рублей, средняя заработная плата, которая там есть, — подчеркнул Андрей Исаев.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

ЗДОРОВЬЕ ПОД ОХРАНОЙ

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения — Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. После 1 января 2026 года аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

- Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаём все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах — прим.), могут ни о чём не беспокоиться, — пояснил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

- Всё это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, это же отражено в народной программе «Единой России». Все её положения должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, кадровое обеспечение. Сейчас огромное количество наших докторов там работают: добровольцы (более 500 человек приехали в свой отпуск), доктора от центра медицины катастроф, от субъектов на подшефных территориях. Они тоже помогут максимально быстро адаптироваться к этой системе. Там живут наши люди, мы их не бросим, — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

Также до этого момента поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.

Уровни высшего образования в ДНР и ЛНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, — установленные в республиках до дня их принятия, приравниваются к аналогичным уровням в других регионах России. То же самое действует в отношении аспирантуры и ординатуры.