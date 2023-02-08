Главный госинспектор Ростехнадзора Карелии задержан за взятку в шесть миллионов рублей

В Петрозаводске за взятку задержан чиновник Ростехнадзора. Фото: СУ СК РФ по Республике Карелия.

Следователи задержали главного госинспектор Ростехнадзора Карелии Георгия Хе по подозрению в получении крупной взятки. По данным правоохранительных органов, инспектор получил шесть миллионов рублей от руководства местного лесозавода.

- Деньги предназначались за получение разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановки цеха по производству паллет, - сообщает источник spb.kp.ru.

Известно, что вместе с инспектором по делу задержаны и другие фигуранты. Сейчас следователи уточняют все детали инцидента. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый, являясь должностным лицом, получил через посредников взятку в особо крупном размере в сумме 6 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба карельского управления СК.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте чиновника до момента рассмотрения дела судом.

Напомним, что в январе 2023 года были и громкие задержания в Петербурге. За взятку в 350 тысяч рублей арестовали начальницу Жилищного агентства. А на получении 500 тысяч рублей попался заместитель главы комитета по строительству Ленобласти.