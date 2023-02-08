Пенсионер с тесаком пришел в кафе в Петербурге

Вот с этим ножиком в кафе заглянул пенсионер из Челябинска. Фото: Росгвардия Петербурга.

Необычный посетитель заглянул на огонек в ресторан быстрого питания на улице Дыбенко. Примерно в 1:40 ночи 8 февраля двери в заведение открыл пожилой мужчина, у которого в одной руке был российский флажок, а в другой- огромный нож. Тесаком мужчина немного потыкал в грудь работнику заведения, который пытался остановить гостя. Сотрудники ресторана вызвали наряд вневедомственной охраны.

- Оперативно прибывшие сотрудники обезоружили и задержали мужчину на месте происшествия. Нож изъят, - сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

По счастью, визит вооруженного посетителя обошелся без пострадавших. 66-летннго уроженца сурового Челябинска отвезли полицию. Теперь уже следователи МВД разбираются в причинах, которые побудили пенсионера прийти в кафе с ножом и флажком в руках.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.