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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 12:14

Бастрыкин потребовал обжаловать приговор по делу об изнасилованиях в детдоме Петербурга

Глава ведомства поручил провести проверку в детском учреждении
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бастрыкин потребовал обжаловать приговор по делу об изнасилованиях в детдоме Петербурга

Бастрыкин потребовал обжаловать приговор по делу об изнасилованиях в детдоме Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин повторно обратился к Генеральному прокурору после того, как суд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор по делу об изнасиловании воспитанников детского дома.

- Несмотря на собранную доказательную базу, в декабре 2021 года Кировский районный суд оправдал пять фигурантов дела из-за отсутствия события преступления, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Бастрыкин отметил необходимость обжаловать в кассационной инстанции принятое судом решение. Кроме этого, глава ведомства поручил региональному СК провести проверку и выявить иные противоправные действия в этом детском доме.

Напомним, о громком деле стало известно в 2017 году. Тогда начались допросы и задержания. К моменту вынесения приговора один из подозреваемых уже умер.