В полиции назвали районы-лидеры по угонам авто в Петербурге и Ленобласти

Число угонов в Петербурге сократилось в восемь раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Главке полиции рассказали о борьбе с угонами автотранспорта. Еще несколько лет назад город на Неве считался неофициальной столицей угонов. В год здесь пропадало до четырех тысяч автомобилей, а преступники чувствовали себя вольготно.

- Четыре года назад руководством Главка было принято принципиальное решение о ликвидации в Санкт-Петербурге профессиональной автопреступности, - пишет «Петербургский дневник».

За это время были полностью ликвидированы профессиональные группы автоугонщиков, а количество самих преступлений сократилось в восемь раз, с четырех тысяч в год до 500 случаев.

Только за последний год угонов стало меньше вдвое. Достичь этого удалось за счет ликвидации сомнительных точек по продаже автозапчастей – недорогие машины чаще угоняли на разборку. Искать угнанные авто стали через систему видеонаблюдения, а к розыску привлекли все наряды полиции и ГИБДД.

Сейчас самыми криминогенными районами остаются Невский и Приморский, а также Всеволожский Ленобласти. В списке угоняемых 2022 году марок лидируют KIA, Hyundai, ВАЗ и Mitsubishi.