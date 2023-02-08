Процедуру банкротства управляющих компаний могут усложнить в Петербурге

Инициативу обсудили депутаты ЗакСа. Фото: ХАНОВ Тимур

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обсудили федеральную инициативу об усложнении процедуры банкротства управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

- Постоянная комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды предлагает пересмотреть критерии финансовой несостоятельности и порядок привлечения к ответственности для этой категории бизнеса, - говорится в сообщении.

Планируется, что минимальный размер задолженности будет привязан к объему выручки. Кроме этого, увеличат время погашения долга – с двух месяцев до полутора лет. После нововведений для того, чтобы привлечь контролирующее лицо к ответственности, сначала нужно будет доказать его умысел на преднамеренное банкротство.

Поддержать такую инициативу необходимо, чтобы стабилизировать положение компаний и защитить добросовестные управляющие организации.