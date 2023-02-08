Более 47 тысяч девятиклассников проходили итоговое собеседование в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 8 февраля прошел первый выпускной экзамен для девятиклассников. Более 47 тысяч школьников поучаствовали в итоговом собеседовании. Успешное прохождение испытания является допуском к основным экзаменам, которые будут проходить летом.

- Собеседование проходили 47 079 учеников девятых классов. Им нужно было выполнить четыре задания на понимание текста и на говорение. Нужно было прочитать текст, пересказать его и дополнить своими мыслями, а также сформулировать монолог и составить диалог с экзаменатором, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по образованию Петербурга.

На выполнение задания давалось около 15 минут. Оценкой итогового собеседования станет зачет или незачет. Ребята, которые соблюдают карантинные меры, прошли экзамен в дистанционном формате.