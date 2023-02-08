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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:24

Более 30 детских площадок оборудуют в общественных пространствах Петербурга

В городе благоустроят 60 общественных пространств в 2023 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 30 детских площадок оборудуют в общественных пространствах Петербурга

Более 30 детских площадок оборудуют в общественных пространствах Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые детские площадки появятся в Петербурге. В общественных пространствах в этом году благоустроят 34 территории для развлечения юных жителей города. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Ежегодно мы увеличиваем расходы на благоустройство новых общественных пространств. В Петербурге их количество превышает показатели, предусмотренные федеральным проектом. Новые пространства для благоустройства выбираем по результатам рейтинговых голосований, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

60 общественных пространств создадут в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Новые детские площадки появятся в 34 из них. В том числе их оборудуют в парке Авиаторов, на берегу Финского залива в Стрельне и на других территориях.