Более 30 детских площадок оборудуют в общественных пространствах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые детские площадки появятся в Петербурге. В общественных пространствах в этом году благоустроят 34 территории для развлечения юных жителей города. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Ежегодно мы увеличиваем расходы на благоустройство новых общественных пространств. В Петербурге их количество превышает показатели, предусмотренные федеральным проектом. Новые пространства для благоустройства выбираем по результатам рейтинговых голосований, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

60 общественных пространств создадут в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Новые детские площадки появятся в 34 из них. В том числе их оборудуют в парке Авиаторов, на берегу Финского залива в Стрельне и на других территориях.