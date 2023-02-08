Законопроект о грантах на рекламу традиционных ценностей одобрили в Петербурге

Депутаты рассмотрели инициативу в первом чтении Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении рассмотрели законопроект о социальной рекламе. Из него следует, что укреплять и сохранять традиционные российские ценности теперь планируется на средства грантов. Городской парламент поддержал изменения в законе.

- Под видом либеральной, якобы прогрессивной повестки сейчас пропагандируются совершенно чуждые нашему народу отношения. Это убийственно для семьи, веры, культуры — всего, что связывает наш социум, - высказался председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своем телеграмм-канале.

Гранты сможет получить социальная реклама, направленная на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории и противодействие рискам, которые связаны с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве.

Под деструктивной идеологией понимается то, что противоречит российской системе идей и ценностей, в том числе – пропаганда ЛГБТ-культуры.