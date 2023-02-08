Полицейские задержали петербурженку по делу об убийстве 30-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали подозреваемую в убийстве по возобновленному делу. Жестокое преступление было совершено еще в октябре 1991 года. А уголовное дело возбудили только в 1995 году, но тогда зацепок найти не удалось.

- Производство по уголовному делу возобновлено 3 февраля. А 6 февраля по подозрению в соучастии была задержана женщина, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, убийство совершили четверо мужчин. Все произошло в квартире на проспекте Кузнецова. Эти же мужчины и еще одна женщина вынесли труп убитой из квартиры и закопали его в парке имени Ленина.

За эти годы все подозреваемые мужчины умерли, жива только петербурженка, которая якобы помогала избавиться от трупа. После ее задержания решается вопрос о переквалификации уголовного дела.