Легенда «Зенита» Александр Кержаков стал главным тренером клуба с Кипра

Александр Кержаков стал тренером кипрского клуба. Фото: Александр ГЛУЗ

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил тренерскую карьеру. На этот раз легенду сине-бело-голубых забросило на Кипр. Новым местом работы Саши стал клуб «Кармиотисса», который презентовал уже нынешнего главного тренера видео с нарезкой лучших моментов Кержакова-футболиста в составах «Зенита», сборной России и испанской «Севильи».

- Привет всем! Я готов. Давайте сделаем это, - говорит Кержаков на английском в приветственном ролике кипрского клуба.

Сейчас «Кармиотисса» занимает десятую строчку в высшем дивизионе чемпионата Кипра. В активе у подопечных Кержакова 23 очка после 22 матчей. Подробности контракта экс-зенитовца с клубом не разглашаются.

Напомним, что по окончании игровой карьеры Александр получил тренерскую лицензию и был наставником томской «Томи», а также ФК «Нижний Новгород», с которым занял 11 место из 16 в сезоне 2021/22 годов. Но продлевать контракт с тренером нижегородский клуб не стал.