Петербург стал вторым в России по числу суточной смертности от коронавируса

Петербург остается в числе лидеров по суточной смертности от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург наряду с Москвой остался в числе лидеров по суточной смертности от коронавируса. За минувшие 24 часа в городе от ковида умерли 10 человек. В столице – 12. Всего с начала пандемии жертвам коронавирусной инфекции стали уже 37 005 горожан. В Москве – 47 981 человек.

Эпидемиологи отмечают, что в последнее время начинает подниматься новая волна ковида. За последний месяц заражаемость в Петербурге выросла в три раза. С 300 случаев в начале января до более чем тысячи в начале февраля.

По состоянию на утро 8 февраля в городе отмечено еще 1034 заболевших. 127 человек госпитализированы. 916 пациентов выздоровели. Коллективный иммунитет, который после массовой вакцинации составлял около 80 процентов, сейчас едва превышает 10 процентов.