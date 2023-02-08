Вторая автобусная площадка для краткосрочной стоянки появилась в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отстойно-разворотная площадка для городских пассажирских автобусов введена в эксплуатацию на Витебском проспекте. С начала текущего года это уже вторая автобусная площадка. После ее появления планируется снизить нагрузку на автобусную станцию «Звездная улица».

- Площадка будет использоваться для краткосрочной дополнительной стоянки водителей автобусного маршрута № 197. В сложные погодные условия и в пиковые часы на маршруте возможны дорожные заторы. Поэтому водителям нужна краткосрочная стоянка, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, первая такая автобусная площадка появилась в конце января на Школьной улице. Она вмещает в себя до 32 транспортных средств. На этой же территории сотрудники «Организатора перевозок» проверяют соблюдение перевозчиками специальных требований, касающихся технического и санитарного состояния автобусов.