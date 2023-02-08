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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:04

По требованию прокуратуры Петербурга в НИИ Джанелидзе запустили томограф, стоявший без дела с сентября

Ведомство возмутилось тем, что дорогущее оборудование никак не используется
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
По требованию прокуратуры в НИИ Джанелидзе запустили томограф. Фото: прокуратура СПб

По требованию прокуратуры в НИИ Джанелидзе запустили томограф. Фото: прокуратура СПб

Петербургская прокуратура добилась того, чтобы купленный для НИИ скорой помощи имени Джанелидзе томограф был запущен в работу. Дорогущее оборудование ценой в несколько миллионов рублей несколько месяцев без дела стояло из-за того, что его не могли подключить.

- Установлено, что с сентября 2022 года не вводился в действие дорогостоящий томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура посчитала это нарушением расходования бюджетных денег и вынесла предупреждение руководству НИИ. После этого в Джанелидзе нашли специалистов, которые запустили томограф в работу. Сейчас оборудование применяется по прямому назначению.