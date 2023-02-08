Суд Петербурга арестовал подозреваемого в нападении на отца и сына на остановке Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на отца и сына на остановке. Его еще не допрашивали из-за состояния здоровья. Сейчас петербуржец находится в больнице. Следователи полагают, что он страдает шизофренией.

- Мужчина не хотел в следственный изолятор и возражал против этой меры. Он просился в психиатрический стационар. Но суд отправил подозреваемого под арест до 7 апреля, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, 7 февраля мужчина напал с ножом на двух иностранных граждан, которые стояли на остановке. После нападения один пострадавший находится в реанимации, а его сын погиб от ранений.

Известно, что перед нападением и после него злоумышленник зачем-то переодевался в другую одежду. После преступления он пришел на остановку и бродил вокруг нее, наблюдая за работой полиции и скорой.