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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:17

Зима вернется в Петербург к выходным

А до этого времени будет оттепель со слякотью
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
К выходным обещают снег и похолодание. Но потом снова потеплеет.

К выходным обещают снег и похолодание. Но потом снова потеплеет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нелюбимая петербуржцами слякоть продержится в городе еще примерно двое суток. А более-нормальная зима вернется в город лишь к выходным. Прогнозом на остаток недели горожан порадовал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Умеренный ветер скоростью до 8-13 метров в секунду и оттепель с температурой +1…+2 градусов будут сохраняться до пятницы. А потом начнется понижение температуры и пойдет снег, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Уже 10 числа прогноз обещает от -1 до -6 градусов. Это означает как гололед, так и прекращение слякоти.

- Так что на выходные можно рассчитывать на хорошую погоду и строить планы, - радует синоптик.

Но увы, зима вернется не надолго. Уже в следующий понедельник опять придет очередная оттепель. Настоящих февральских морозов в прогнозе пока не видно.