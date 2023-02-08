Фото и видео мужчины, подозреваемого в нападении на отца и сына на остановке в Петербурге, показала полиция

В нападении подозревают 30-летнего петербуржца. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция показала фото и видео мужчины, подозреваемого в нападении на отца и сына на остановке в Петербурге. Им оказался 30-летний житель дома с улицы Демьяна Бедного, по данным Следственного комитета страдающий психическим заболеванием. На эту мысль следователей натолкнула история с переодеванием.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием, который помещен в психиатрическую больницу, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Но вечером 8 февраля суд все же отправил подозреваемого под арест в следственный изолятор, а не в специализрованную психбольницу, как просил сам обвиняемый.

Напомним, что в результате поножовщины 28-летний пострадавший погиб на месте, а его отец попал в реанимацию.