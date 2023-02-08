Полиция проводит проверку после смерти женщины в аварии на ЗСД Петербурга

В аварии погибла женщина-пассажир, два человека госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП на 17-ом километре ЗСД. Авария произошла вечером 7 февраля. В происшествии погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- «Хендай Солярис» въехал в «Мерседес Бенц-55», который остановился по техническим причинам. От удара второй автомобиль покатился по инерции и столкнулся с другой машиной – «Мерседес Бенц-350», - говорится в сообщении ведомства.

На пассажирском сидении «Хендая» находилась женщина. Из-за столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина погибла на месте. Водитель «Хендая» и пассажир «Мерседес Бенц-55» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка по факту ДТП.