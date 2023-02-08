Новый микрорайон построят в Сосновом Бору на 16 гектарах

В Сосновом Бору построят новый большой микрорайон. Фото: vk.com/voronkov_mv

Новый микрорайон на участке в 16,5 гектара обещают построить в Сосновом Бору к 2030 году. Как пишет online47.ru со ссылкой на главу местной администрации Михаила Воронкова, речь о территории, ограниченной улицами Академика Александрова и Парковой. Кроме этого в микрорайон войдут продолжения улиц Красных Фортов и Коблицкого. Сейчас этот участок ничем не застроен. Компанию, которая возьмется за возведение зданий, уже выбрали. Но контракт с ней заключат чуть позже.

- Объекты будут строить в несколько этапов. Окончание всех работ назначено на 2029-2030 годы. Отдельно на соцразвитие и благоустройство земли микрорайона выделят более 17 миллионов рублей, - отмечают в издании.

К слову, в новом микрорайоне появятся 1 330 квартир. По плану, это жилье пригодится, в первую очередь, будущим рабочим, которые будут строить новые энергоблоки Ленинградской атомной электростанции. На презентации проекта заметны и социальные объекты вроде детсада, но подробностей про них пока не сообщали.