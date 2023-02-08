Генконсульство Парагвая появится в Петербурге

Генеральное консульство Парагвая откроется в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральное консульство Парагвая откроется в Петербурге. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил представитель МИД РФ Владимир Запевалов. По его словам, уже вышло соответствующее постановление правительства Петербурга.

- Мы сейчас проводим работу с посольством Парагвая, пытаемся с ними выяснить критерии тех помещений, которые им необходимы. Работа идет, - приводит цитату Запевалова ТАСС.

Кроме этого, по словам представителя МИД, в Петербурге планируется открытие генерального консульства Белоруссии. Ведется работа по поиску подходящего помещения. Дипломаты страны будут активно решать экономические вопросы, а также вопросы образования и культуры.

Сейчас в Северной столице работают 37 почетных консулов и 26 генеральных консульств.