Следователи Новгородской области раскрыли обстоятельства убийства 19-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН

СК Новгородской области расследует убийство 19-летней давности. Еще в 2004 году в Великом Новгороде было обнаружено тело 43-летней женщины с множественными ссадинами и кровоподтеками. Она умерла от асфиксии.

- В преступлении подозревается мужчина, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, - говорится в сообщении пресс-службы СК Новгородской области.

Ему предъявили обвинение. По версии следствия, злоумышленник таким способом пытался скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием.

Предполагается, что в августе 2004 года мужчина познакомился с женщиной на улице. Они пили алкогольные напитки, а позже кавалер предложил даме вступить в половую связь. Но женщина ему отказала. Тогда он попытался изнасиловать ее, но не смог довести дело до конца: жертва сопротивлялась.

Мужчина понимал, что женщина может заявить в полицию о покушении на изнасилование. Поэтому он решил убить ее. Сейчас следователи продолжаются разбираться в уголовном деле.