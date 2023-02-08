Врачи Педиатрического университета Петербурга вернули способность дышать девочке из Якутии

Врачи провели операцию Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета Петербурга сделали операцию девочке из Якутии, и малышка снова смогла дышать. Проблемы с дыханием у ребенка начались еще в шесть месяцев. Просвет гортани перекрывала гемангиома. В Якутии ей поставили трахеостому, и для дальнейшего лечения направили в Петербург.

- У девочки обнаружили инфантильную гематому. Малышке в клинике вуза назначили консервативное лечение. Девочку отпустили домой, под наблюдение якутских специалистов. Через год пациентка вернулась в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета Петербурга.

В Северной столице врачи провели девочке операцию на гортани, и теперь она может дышать без трахеостомы и полноценно жить. Врачи клиники часто проводят подобные операции детям с врожденными пороками гортани.