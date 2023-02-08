Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 17:49

Врачи Педиатрического университета Петербурга вернули способность дышать девочке из Якутии

Малышка несколько лет жила с трахеостомой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи провели операцию

Врачи провели операцию

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета Петербурга сделали операцию девочке из Якутии, и малышка снова смогла дышать. Проблемы с дыханием у ребенка начались еще в шесть месяцев. Просвет гортани перекрывала гемангиома. В Якутии ей поставили трахеостому, и для дальнейшего лечения направили в Петербург.

- У девочки обнаружили инфантильную гематому. Малышке в клинике вуза назначили консервативное лечение. Девочку отпустили домой, под наблюдение якутских специалистов. Через год пациентка вернулась в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета Петербурга.

В Северной столице врачи провели девочке операцию на гортани, и теперь она может дышать без трахеостомы и полноценно жить. Врачи клиники часто проводят подобные операции детям с врожденными пороками гортани.