Торговый комплекс около станции метро «Приморская» закрылся в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге закрылся торговый комплекс, расположенный около станции метро «Приморская». В нем находились салоны сотовой связи, магазины косметики, швейное ателье, несколько цветочных лавок и магазины одежды.

- Здание принадлежит «Петербургскому метрополитену». Арендатор торгового комплекса не выполнил условия аренды, поэтому договор с ним был расторгнут. Сейчас решается вопрос: будут ли искать нового арендатора или используют помещение для собственных нужд, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, в январе этого года сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества снесли торговый комплекс «Лидер», который находился около станции метро «Комендантский проспект». Как стало известно, здание комплекса было построено незаконно.