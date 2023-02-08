Здание планируется сдать в эксплуатацию к 60-летию учреждения. Фото: t.me/O_N_ERGASHEV

Новый корпус Психоневрологического интерната №4 откроется в Пушкине в этом году. Его реконструируют в рамках национального проекта «Демография». После окончания работ там будут созданы более комфортные условия для проживания, приближенные к домашним. Кроме этого, там планируется внедрить современные технологии социального обслуживания.

- В новом корпусе разместится Арт-Артель для занятий декоративно-прикладным и художественным творчеством, лечебно-трудовые мастерские, учебно-тренировочные квартиры, адаптированные под проживание для маломобильных групп, - сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем телеграмм-канале.

Сейчас в здание закупают необходимое оборудование и инвентарь. Корпус планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году к 60-летию учреждения. Напомним, в декабре прошлого года была завершена реконструкция главного корпуса, в котором могут разместиться 50 человек.