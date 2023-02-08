В Петербурге будут судить мужчину за кражу гаджетов на 15 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге будут судить мужчину, которого подозревают в краже 440 гаджетов общей стоимостью более 15 миллионов рублей. Злоумышленник пробирался в магазины через вентиляционные шахты на крышах и похищал товары из магазинов электроники и бытовой техники.

- Возбуждено уголовное дело по двум частям статьи «кража», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Также известно, что подозреваемый перевозил украденную технику на машине с ненастоящими номерами. Он специально заменил государственные регистрационные знаки. Соответствующая статья тоже прикреплена к его уголовному делу. Документы направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу.